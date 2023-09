Paperella party per il fine estate

Tutto pronto per il ritorno del Paperella Party con la sua "Festa della Migrazione" per celebrare la fine dell’estate. Giunto ormai alla sua quinta edizione, si terrà come consueto presso la Parrocchia di Panzano di Castelfranco Emilia oggi a partire dalle 18:30. L’evento nasce dall’idea di alcuni ragazzi del territorio castelfranchese e dalla collaborazione con la Parrocchia di Panzano, con l’obbiettivo di proporre una festa semplice e inclusiva per tutte le età, il cui ricavato andrà in beneficenza alla parrocchia che ospita l’evento. Durante tutta la serata si uniranno buon cibo, drinks, birra artigianale e buona musica per un evento unico nel suo genere per celebrare la fine dell’estate. Dalle 18:30 si comincia con l’aperitivo a base di prodotti locali, mentre alle 20 inizierà il DJ set con animazione per tutta la serata con il lancio di tantissimi gadget firmati Paperella Party.