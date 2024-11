"Parcheggiare è un’impresa"

Il nodo parcheggi è un allarme che sembra essere condiviso all’unanimità da quasi tutti i cittadini che si muovono nei dintorni Palazzo Europa. Lo sottolinea infatti anche Francesco Tripodi, che riavvolge il nastro: "Durante il giorno quest’area mi sembra molto tranquilla e con attività ben frequentate: non so come sia durante le ore serali perché vado via prima – spiega il cittadino –. La vera criticità, a mio avviso, è la difficoltà di trovare posto per parcheggiare l’auto la mattina. Spesso mi ritrovo a girare per diverso tempo, anche nelle vie adiacenti, prima di trovare un posto per lasciare la macchina. Questo accade sopratutto nei giorni di pioggia, quando i cittadini si spostano per lo più in auto".