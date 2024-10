Parcheggio ancora sott’acqua

Dovrebbe concludersi questa mattina l’operazione di svuotamento del maxi-parcheggio di via Zucchi da sabato sera finito sott’acqua. Nei garage sono bloccati almeno una cinquantina di veicoli tra auto e moto. Le cause dell’allagamento sono dovute al passaggio di un grosso canale tombato in via Zucchi: l’eccessiva pressione di questi giorni ha aperto una crepa nel collettore fognario e il flusso si è riversato nel parcheggio attraverso il muro di contenimento ammalorato. La soluzione ipotizzata da Hera che ha aperto un cantiere in loco è realizzare un bypass che, deviando l’acqua, consenta la riparazione del collettore fognario. A quanto pare a perdere è anche il sistema di pompaggio condominiale. La riparazione sembra efficace, il livello dell’acqua si sta abbassando. Ma occorreranno ancora diverse ore perché la situazione torni alla normalità.