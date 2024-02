"Partita dura, ma ora siamo ambiziosi"

"Quella con Modena è una sfida molto importante e la giochiamo contro una squadra che ha voglia di rivalsa in un periodo di grandi cambiamenti – sono le parole di Alessandro Piccinelli, libero del Cisterna Volley che analizza una trasferta importantissima anche per la sua squadra –. Mi aspetto una partita intensa, lunga, complicata e difficile da affrontare con testa e corpo perché anche noi abbiamo delle ambizioni che sono cambiate progressivamente nel corso della stagione e potremmo puntare ai playoff".

Gli fa eco il bomber della squadra, l’opposto Theo Faure che guida la classifica dei punti realizzati in SuperLega con 336 punti, davanti a quello che potrebbe essere il prossimo opposto di Modena, Buchegger: "Mi aspetto una sfida molto difficile perché Modena ha bisogno di vincere ma anche noi abbiamo lavorato molto per avere l’opportunità di giocarci questa sfida che mette in palio punti importanti in chiave play-off . Intanto abbiamo centrato la salvezza, anche per questo sono sicuro che sarà una grande partita da giocare fuori casa con un ambiente complicato. Dovremo giocare una grande partita perché siamo fuori casa in un palazzetto molto caldo. Io mi sento bene qui a Cisterna, ma anche con la squadra, dove posso lavorare molto e ho avuto anche il tempo di crescere con la giusta calma dall’inizio della stagione: la Superlega italiana – conclude Theo FAure – è uno dei campionati ideali per questo".

a. t.