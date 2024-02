Party abusivo a Soliera, due patteggiamenti

Avevano organizzato una grande festa in un’abitazione di campagna, facendo pagare una quota a mo’ di rimborso spese ai partecipanti. I giovani, però, si erano presentati numerosi al Party e, sul posto, erano intervenuti i carabinieri. Ieri i due giovani organizzatori hanno patteggiato una pena a mille euro di ammenda per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo i intrattenimento. In sostanza, secondo le accuse i due amici 18enni avevano organizzato una festa abusiva senza le necessarie autorizzazioni a tutela della incolumità pubblica. L’episodio è avvenuto la scorsa estate a Soliera. I due amici avevano appunto organizzato un party nell’abitazione di uno dei due, in aperta campagna con tanto di musica e drink. Alla festa si era inaspettatamente presentata molta gente e i vicini di casa, trovandosi l’accesso alle proprie abitazioni interdetto dalle numerose auto parcheggiate, avevano chiamato i carabinieri. I militari si erano quindi presentati sul posto accertando non solo il party abusivo ma anche la partecipazione di numerosissimi giovani che, per entrare in casa, avevano versato agli organizzatori un contributo spese. I due, ovvero il figlio del proprietario di casa e l’amico sono quindi finiti a processo e ieri hanno patteggiato la pena a mille euro di ammenda.