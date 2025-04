Passaporto per un viaggio tra le sagre

Presentato nel Palazzo della Provincia il Passaporto Sagre ed Eventi, l’iniziativa culturale ed enogastronomica dei Comuni che fanno parte dell’Unione Terre di Castelli. Il progetto, originale e simpatico, descritto da Iacopo Lazzari, presidente dell’Unione Terre dei Castelli, Federico Poppi, sindaco di Castelvetro ed Emilia Muratori, sindaca di Vignola, è nato con lo scopo di riunire sotto ad una sorta di calendario condiviso tutte quelle iniziative a cui, già singolarmente, i Comuni in questione avevano aderito, in particolare quelli di Castelvetro, Vignola, Savignano, Guiglia, Marano, Spilamberto, Castelnuovo e Zocca. "Le Terre dei Castelli rappresentano un centro che racchiude tradizioni, cultura e specialità culinarie e, per questo, non è stato difficile progettare qualcosa che rendesse unitario il passaggio in queste zone e che potesse incuriosire turisti e cittadini" afferma Iacopo Legazzi, presidente dell’Unione. Ha così preso forma il cosiddetto Passaporto Sagre ed Eventi, un piccolo libricino che potrà essere ritirato e timbrato negli appositi IAT o in punti informazione sparsi durante gli eventi.

I Comuni che aderiscono a questa iniziativa sono otto e gli eventi saranno sedici in totale: il primo partirà proprio questo fine settimana a Vignola con la Festa dei ciliegi in fiore. Gli eventi continueranno fino a dicembre dove, sempre a Vignola, la festa del Superzampone farà da chiudi fila.

"Siamo entusiasti di ospitare gli eventi di inizio e fine progetto. In questo caso, il Passaporto dà l’occasione di scoprire sapori e prodotti della tradizione, ma altrettanta importanza ha anche l’iniziativa del Cammino nelle Terre dei Castelli che ne valorizza i luoghi. Questo è un impegno a 360 gradi, che vede il territorio come protagonista e ci aiuta a prendercene cura"- ha detto Emilia Muratori, sindaca di Vignola.

Dopo aver partecipato alle Sagre, quando si saranno accumulati almeno otto timbri sul passaporto, ci sarà, inoltre, la possibilità di ritirare un gadget in omaggio, sempre negli appositi punti informazione.

Tra le giornate dedicate, ad esempio, sarà possibile partecipare al Food Festival di Zocca, bere un calice di vino alla Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa a Castelvetro e assaggiare la polenta alla Sagra degli Antichi sapori a Guiglia: un calendario, insomma, che si riempie di feste e piaceri.

"Questa iniziativa- ha detto Federico Poppi, sindaco di Castelvetro- è pensata per un turismo slow, calmo e rilassato alla scoperta dei territori, della cultura e dei sapori di un luogo. Il Passaporto non avrà una scadenza e si potrà scegliere liberamente tra tante proposte leggere ma di qualità. È un invito a vivere il nostro territorio che si compone di tante eccellenze".

Virginia Zanetti