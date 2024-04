Passione e perseveranza, la lezione di 17 testimonial

Passione intesa come amore per un tema o un’attività; perseveranza concepita come determinazione nel perseguire i propri scopi o propositi, senza arrendersi davanti alle difficoltà. Se mancano passione e perseveranza è difficile raggiungere il successo. È quello che cercheranno di dimostrare i 17 relatori della prossima edizione di Tedx Modena, intitolata appunto "Passione e perseveranza", in programma sabato prossimo 4 maggio dalle 15 nella chiesa di San Carlo a Modena. Passione e perseveranza certamente caratterizzavano Antonia Terzi, la prima donna ingegnere aerodinamico in Formula 1 (ha lavorato per Ferrari e Williams). Nata a Finale Emilia nel 1971, era stata invitata a raccontare la sua esperienza proprio a Tedx, ma il 26 ottobre 2021 ha perso la vita in un incidente stradale in Inghilterra. Ad Antonia Terzi è intitolata una borsa di studio riservata a giovani donne che intraprendono gli studi di ingegneria e che sarà assegnata nel corso di Tedx. L’evento è inserito nel programma del Motor Valley Fest (2-5 maggio).

Acronimo di technology, entertainment, design, Tedx è un format nato nel 1984 in California (Usa) per "diffondere idee che meritano di essere diffuse". Tra i relatori in passato ci sono stati personaggi del calibro di Bill Gates (fondatore di Microsoft) e Bono Vox (cantante degli U2). Sono 130 i paesi nel mondo in cui si tengono gli eventi Tedx e oltre un miliardo le visualizzazioni degli speech (i discorsi) pubblicati su Youtube.

Ogni speaker (relatore) ha a disposizione un tempo massimo di 18 minuti per raccontare la propria esperienza personale e professionale negli ambiti della creatività, imprenditorialità, scienza e tecnologia. Tra i ’vip’ di Tedx Modena non ci sono solo imprenditori e scienziati, ma anche artisti, docenti e giornalisti.

Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, dei 17 speaker che il 4 maggio si alterneranno sul palco della chiesa di San Carlo: Giuliano Albarani (docente universitario), Giorgio Amadessi (presidente Rock No War), Andrea Barbi (conduttore tv), Stefano Bartoli (psicologo), Barbara Bottoli (manager), Miranda K. Brawn (avvocato), Massimo Cotto (scrittore), Sara De Simoni (manager), Francesca Farnetani (docente universitaria), Carlo Guaitoli (musicista), Paola Guarnieri (giornalista), Antonio La Marca (docente universitario), Marco Ligabue (musicista), Michele Mignone (cantante lirico), Lorenzo Pizzuti (ricercatore), Paolo Ruffini (attore) e Pierluigi Vessio (consulente). Alcuni di essi sono conosciuti al grande pubblico, altri hanno una solida reputazione tra gli addetti ai lavori dei loro settori. Oltre a testimoniare il proprio rapporto con il binomio passione-perseveranza, i relatori saranno a disposizione del pubblico, che si annuncia numeroso nonostante il costo del biglietto (35,36 euro, si compra on line su eventbrite.it).

Del resto, il pubblico non è mai mancato nelle precedenti 17 edizioni dell’evento, organizzato dal team Tedx Modena, diretto dal curatore e licenziatario Tedx Fabrizio Bulgarelli, promosso da Università di Modena e Reggio Emilia, Muner (Motorvehicle university of Emilia-Romagna) e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo, il patrocinio del Comune di Modena e Confindustria Emilia Area Centro.

Silvio Cortesi