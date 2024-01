"Passo di lato responsabile ma la città sia innovativa"

Anche l’assessora Ludovica Carla Ferrari, una degli otto candidati sindaco, rompe il silenzio e racconta cosa è accaduto in queste settimane.

Ferrari, ritiene la convergenza su Mezzetti l’esito migliore per il partito?

"Un candidato d’esperienza e autorevole come Massimo Mezzetti rappresenta la sintesi che il partito, in sintonia con l’alleanza che si sta definendo, ha ritenuto più opportuna da proporre all’assemblea di giovedì. Può essere un’ottima soluzione se consentirà di valorizzare al meglio le proposte emerse dal percorso sviluppato dal Pd".

Come mai non si è riusciti a fare sintesi tra voi 8 candidati?

"Ringrazio di cuore chi in questo percorso ha ritenuto di indicarmi come possibile candidata sindaco insieme ad altri compagni di strada, molti dei quali protagonisti della stagione politica e amministrativa che, negli ultimi dieci anni, con il sindaco Muzzarelli, ha cambiato volto alla città. Sono orgogliosa di fare parte di questa storia. Ma forse è proprio qui la ragione della mancata sintesi tra gli otto, la difficoltà a convergere tutti su di un’unica componente".

A un certo punto si è parlato di un ticket tra lei e Guerzoni e del tentativo, favorito anche dal sindaco, di fare sintesi sul suo nome. Poteva esserci un candidato donna.

"Lo interpreto come un riconoscimento per il lavoro svolto in questi dieci anni e per la sintonia che si è sviluppata. Credo che fosse anche un modo per sottolineare il protagonismo femminile che caratterizza la nostra città in ogni ambito, anche nella politica e nell’amministrazione pubblica, e ho visto che in diversi hanno pensato sia stata un’occasione persa. Dal canto mio mi sono messa a disposizione facendo passi avanti e poi passi di lato, con responsabilità, sapendo così di essere coerente con alcuni dei valori in cui credo: la politica come passione, partecipazione e servizio".

Muzzarelli ci terrebbe che lei facesse parte della prossima giunta, in caso di vittoria.

"Beh, prima di tutto appunto bisogna vincere le elezioni e, contro questa destra lo si può fare mettendo al centro del nostro programma i temi che hanno caratterizzato il percorso politico mio e di tanti altri, come appunto Giulio Guerzoni o Francesca Maletti. A partire dall’attenzione allo sviluppo e alla crescita dell’economia, alle esigenze delle famiglie rispetto al sistema scolastico e all’equità sociale nel welfare. Sarà poi il sindaco a costruire la squadra di giunta".

Giunta a parte, le piacerebbe proseguire in politica? Nel 2025 ci sono le regionali.

"In questi 10 anni mi sono occupata di politiche economiche, di innovazione e smart city, di turismo e promozione della città ed è stato bellissimo vedere Modena crescere. Il mio impegno politico continua, forte anche dei consensi raccolti in questo percorso".

Gianpaolo Annese