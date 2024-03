"Pattume, situazione vegognosa"

"Il colpo di scena sui rifiuti si è consumato con Mezzetti che sembra essersi accorto del disastro ’porta a porta’. Meglio tardi che mai. Di fatto le sue nuove proposte ricalcano le critiche che avanzavamo da tempo ma noi eravamo giudicati ’eretici’! Sono novità che bocciano sia le scelte della Giunta, sia quelle di Hera, interessata solo a massimizzare gli utili lasciando la città in condizioni vergognose". Modena Volta Pagina si chiede cosa accadrà ora? "Nulla, tutto tace. Muzzarelli assiste muto e non cambia strada. Hera aspetta di verificare se si tratti di fuochi di paglia o di reali volontà di cambiamento, nel qual caso farebbe pressioni sul Pd per cancellarle. Hera sa bene che un porta a porta serio, senza lasciare che l’immondizia invada le strade, costerebbe molto di più, significherebbe pagare bene gli operatori, invece dell’attuale indecente raccolta". "Per ora i pretoriani del sindaco tacciono – conclude Modena Volta Pagina – e lasciano che Mezzetti illustri il suo libro dei sogni. In realtà attorno ad Hera ruotano grossi interessi".