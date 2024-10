Paura sul bus, due incidenti in poche ore

Due incidenti stradali, a distanza di qualche ora, uno a Carpi e l’altro a Bomporto, entrambi con il coinvolgimento di autobus di proprietà di Seta e affidati in gestione al consorzio Nuova Mobilità. A Carpi lo scontro è avvenuto tra un bus Arianna e una macchina, all’incrocio tra via Foscolo e via Cadamosto. Erano circa le 12: un bus in servizio sulla linea urbana Blu stava percorrendo via Ugo Foscolo quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona, si è scontrato con la macchina che usciva da via Cadamosto. A seguito dello scontro, l’Arianna ha poi impattato contro la recinzione di una casa di via Foscolo. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’impatto vi sarebbe un mancato rispetto della precedenza. Il bus proveniva da piazzale Gorizia ed era diretto verso il capolinea di via Palladio: a bordo vi erano due passeggeri che, così come l’autista del mezzo, sono fortunatamente rimasti illesi. La conducente della vettura ha invece riportato lievi ferite nell’impatto ed è stata portata al Pronto soccorso. Ai fini della ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, saranno utili le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato a bordo del bus di Seta. L’incidente di Bomporto è invece avvenuto alle 6.50 di ieri mattina, in via Gorghetto (S.P.2). Il bus in servizio sulla linea extraurbana 410, partito da Camposanto e diretto al Polo Leonardo di Modena, mentre percorreva la S.P.2 in prossimità della zona industriale di Bomporto, ha urtato un pedone che stava camminando sul ciglio della strada. Come fa sapere Seta, l’autista ha dichiarato che al momento la zona era ancora avvolta nell’oscurità e che la persona a piedi non indossava un giubbetto ad alta visibilità. Il conducente ha immediatamente arrestato la corsa e informato la Sala operativa di Seta, che ha allertato il 118. Sul posto è intervenuta un’autoambulanza che ha prestato i primi soccorsi ed ha quindi trasportato il ferito all’ospedale di Baggiovara. Nessun passeggero del mezzo risulta essere stato coinvolto o aver riportato conseguenze fisiche. Solo qualche giorno fa, sabato, a Carpi, lungo via Carlo Marx all’incrocio con Svoto Cattania, un autobus Arianna è rimasto coinvolto in un violento scontro con un motociclista, Cristian Iacono, 45 anni, deceduto sul colpo a causa delle ferite riportate. I funerali dell’uomo si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Novi.

Maria Silvia Cabri