"Pd, primarie a marzo se non si trova l’intesa"

Primarie di coalizione a marzo. Potrebbe sintetizzarsi così il frutto del dialogo intercorso nel Tavolo di coalizione, che si è riunito venerdì sera tra le forze del centrosinistra. Se entro i primi giorni di gennaio i due candidati espressione del Pd, Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, non faranno ‘sintesi’, essendo ormai evidentemente improbabile che possa tale sintesi avvenire all’interno del partito stesso, saranno indette le primarie di coalizione, al fine di decidere chi dei due concorrerà come candidato sindaco per le amministrative di giugno 2024. Quello che dalla riunione è emerso, a detta di più presenti, è "un largo consenso verso le primarie, qualora si decidesse di procedere in tal senso". All’incontro hanno preso parte gli alleati ‘storici’ che hanno sostenuto la candidatura del sindaco Alberto Bellelli nel 2019, ossia Carpi 2.0, Carpi Comune, Verdi, Laboratorio Carpi, ex Articolo Uno-La sinistra per Carpi. Presente alla riunione anche Italia Viva, con Claudia Cicolani e Saverio Catellani, coordinatori IV Unione Terre d’Argine, e +Europa, nonché Roberto Solomita, segretario provinciale del Pd. Significativa la presenza, anche in questa riunione, di Italia Viva. Segnale di ingresso nella coalizione? I coordinatori sono cauti e prudenti: "Come più volte abbiamo affermato, preferiremmo evitare le primarie, auspicando che il Pd stesso arrivasse a un sintesi, scegliendo un solo candidato e su questa base provare a costruire una ampia coalizione, visto che entrambi sono validi. Ma se questo non sarà possibile e saranno indette le primarie, noi parteciperemo. Prima però di parlare di ‘ingresso nella coalizione’ – sottolineano Catellani e Cicolani – occorre sciogliere la ‘riserva’, legata ad una ipotetica partecipazione del M5S (con il quale sarebbero in corso dialoghi da parte del Pd; lo stesso candodsatpo1232: se loro dovessero essere presenti, noi faremo un passo indietro. Questa è la condizione per la nostra presenza al Tavolo della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 2024".

Maria Silvia Cabri