Penta e Onda Blu, due sconfitte che avvicinano alla retrocessione

E’ un turno negativo, quello che le squadre modenesi di pallanuoto mandano in archivio: al di là del fatto che tutte e tre abbiano perso, per Penta Modena ed Onda Blu Formigine la battuta d’arresto sa tanto di retrocessione, visto che si giocava contro dirette concorrenti. Particolarmente grave la battuta d’arresto del Penta di Luca Selmi, che si fa battere dall’ultima della classe Sterlino Bologna, che riapre di fatto la lotta per la retrocessione, e complica il cammino dei gialloblù. Severa la sconfitta dell’Onda Blu Formigine a Preganziol, che pure fino alla fine del terzo tempo era pienamente in partita sul 8-8: un quarto tempo disastroso condanna la squadra di Pierantoni. Niente da fare anche per la Coopernuoto Carpi, che contro la corazzata RN Bologna ha provato, con scarso successo, a contenere il passivo, che che la partita non è mai stata in discussione. GIR. 2, 14^ G.: Reggiana – Bissolati CR 9-11; Sporting Lodi - CSS Verona 17-10; Coop Parma - RN Verona 13-12; RN Trento – Mestrina 8-10; Preganziol - Onda Blu Formigine 17-9. Classifica: Reggiana e Mestrina punti 37, Sporting 33, Bissolati 25, Coop Parma (*) 19, Preganziol 16, RN Verona (*) 14, RN Trento 11, Onda Blu Formigine e CSS Verona 4. GIR. 3, 13^ G.: Sterlino BO - Penta Modena 10-9; Moie – S.Severino 12-11; Persicetana – Jesina 5-9; Ravenna – Fermo 10-9; Coopernuoto Carpi - RN Bologna 9-19-3. classifica: RN Bologna punti39, Jesina 27, Persicetana 23, Fermo 20, Moie 18, Ravenna 16, Carpi (&) 15, S.Severino 11, Penta10, Sterlino 9. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione.

m. c.