Per Corlo e Campogalliano un inizio anno con allungo

Pronti via e… subito allungo. Il 2024 di Corlo e Campogalliano (nella foto il ds Cipriano) è cominciato col botto e la sensazione (gli scongiuri sono comunque comprensibili) è che per le inseguitrici sarà un’impresa epica riuscire a fermare la marcia di chi (ancora imbattuto) ha già dominato la prima parte della stagione nei due gironi di Seconda categoria. Nel girone "E" il Corlo aveva timbrato la vittoria numero 11 su 14 gare (gli altri sono 3 pari) nell’anticipo del sabato, sbancando 2-0 il campo della Cerredolese grazie ad Avventurato e Barbieri. Un successo che abbinato al pari casalingo del Roteglia con la Fonda Pavullese ha permesso ai biancoverdi di guadagnare altri 2 punti sui reggiani, ora staccati di ben 10 lunghezze. Uno scatto simile a quello del Campogalliano dominatore di Seconda "F" (12 vittorie e 2 pareggi in 14 gare) che battendo 2-0 la Saliceta coi sigilli di Di Maria e Bondioli ha spedito a -10 il Medolla, unica squadra che fin qui aveva retto il passo dei biancazzurri. I medollesi (occhio alla panchina di mister Breviglieri, non più così solida…) hanno perso 1-0 la sfida fra le inseguitrici sul campo del Mandrio e sono stati superati in classifica dai gialloverdi correggesi (-8 dalla vetta), autentica sorpresa del girone sotto la guida di Gianluca Borghesan, tecnico modenese già sulle panchine di Ganaceto e United Carpi. Un piccolo allungo, ma solo momentaneo, è arrivato anche per la Maranese, capolista di Terza "A" che dopo il 2-0 all’Athletic Solignano è salita a +4 sul Real Dragone, ma solo perché gli appenninici hanno visto rinviato il derby di Palagano col Cimoneper neve.

d.s.