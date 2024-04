Per Kerakoll e Villa d’Oro la vittoria arriva solo al tie break

Doveva essere il turno decisivo nel campionato di serie B di pallavolo maschile, illuminato dalla sfida al vertice tra Kerakoll Sassuolo e Viadana, e qualcosa è cambiato nella classifica del girone delle modenesi, ma non come si sperava: i sassolesi sono riusciti a battere, non senza fatica, la quadra mantovana, ma solo al tie break, guadagnando su di essa solo un punto, mentre la National Villa d’Oro è tornata dalla trasferta di Carpi solo con due punti, rimontando i due set di svantaggio iniziale, utili a sorpassare Viadana, ma non ad agganciare il primo posto. A due giornate dalla fine, con Viadana che sabato prossimo riposa e quindi ha solo tre punti a disposizione andare alla fine, la Kerakoll rimane in testa con 56 punti, uno in più della National, e due del Viadana, che avendo anche un minor numero di vittorie all’attivo, difficilmente scalzerà le due modenesi dalla zona playoff. Per quanto riguarda le altre modenesi, vince anche la Malagoli Tensped, ma ormai non serve più, mentre il punto strappato dall’Univolley consente ai carpigiani di provare ancora a sperare nella salvezza. In serie B1 femminile il Volley Modena non si ferma più, ed andando a vincere a Garlasco sul campo della seconda della classe, fa un piacere soprattutto a Rubiera, che torna a sperare nei playoff: male la BSC Sassuolo, che sul campo della capolista CLAI Imola resiste il primo set, e dovrà lottare ancora per salvarsi. Nel torneo di B2 femminile, il successo netto della Zerosystem S.Damaso nel derby contro la Drago Stadium, vale per le modenesi la certezza dell’ammissione ai playoff per la B1, e la retrocessione anticipata delle mirandolesi dopo cinque stagioni in B2: bene le altre due modenesi Hidroplants Soliera 150 e Moma Anderlini, che vincendo strappano la salvezza con due turni d’anticipo. Luci ed ombre per le modenesi nel primo turno dei playoff promozione di C maschile e D Femminile: la Tecnoarmet Soliera 150 perde 1-3 a Riccione, la Moma Anderlini vince al tie Break su Parma, mentre la Leonardi Marano perde con lo stesso punteggio, penalizzata dall’arbitraggio.

r.c.