Per la Maranese un successo costruito in casa

E’ una Maranese fatta in casa quella che ha trionfato in Terza "A", riconquistando subito la Seconda categoria con 90’ di anticipo e un solo ko in 25 gare. Almeno 15 ragazzi sui 20 della rosa rossoblù sono infatti cresciuti nel settore giovanile, una scelta ben precisa della dirigenza che in estate, dopo l’amara retrocessione, ha scelto mister Andrea Bergonzini, fresco di vittoria della Terza allo Zocca e capace di fare subito bis. "Il progetto non prevedeva l’obbligo di salire subito – spiega il presidente Adalberto Demaria – ma i ragazzi, lo staff e anche la società hanno costruito un mix perfetto fra i nostri giovani e alcuni giocatori più esperti come Calaiò, che con 22 reti ha fatto la differenza. Siamo rimasti in testa dalla seconda giornata e penso che la promozione sia meritata. Affronteremo la Seconda con la stessa filosofia, puntando sui ragazzi della nostra Juniores. Una dedica? Per tutta la Maranese e anche per il progetto Terre di Castelli in cui siamo entrati con grande orgoglio in estate".

