Per la NextGen un’altra vittoria per continuare il rilancio

NEXTGEN

2

CASTLNUOVO

0

NEXTGEN: Cacchioli, Cuoghi, Bertacchini (64’ Paltrinieri), Pacilli, Le Guern, Mandreoli, Carrera, Ricci (62’ Ruini), Toni, Crispino (62’ Incerti), Musardo (76’ Voinea). A disp.: Iattoni, Battaglia, Pellati, Pacilio. All. Farolfi.

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (73’ Cantaroni), Fontanesi, Buffagni (58’ Nadini), Bosi, Pedroni (89’ Stanzani), Fosu Kwakye, Guglielmetti, Carbone, Di Guglielmo, Copertino (85’ Progulakis). A disp. Braglia, Schenetti, Mamini, Rebecchi, Pederzoli, All. Consoli

Arbitro: Tassi di Finale Emilia

Reti: 53’ Musardo, 89’ Toni

Note: ammoniti Pedroni, Bertacchi, Mandreoli, Ricci, Ruini, Stefani

Seconda vittoria di fila per il Nextgen che si rilancia in zona salvezza. Al 53’ Musardo s’invola verso la porta avversaria eludendo l’intervento di due avversari e davanti a Menozzi lo trafigge con un ottimo diagonale. All’89’ scambio Cohi-Toni, apertura per l’accorrente Paltrinieri che va al tiro, palla respinta e Toni non perdona per il 2-0.