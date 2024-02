Per l’Amatori Symbol arriva finalmente il primo successo

SYMBOL

CORREGGIO

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Farina Mat.

BDL CORREGGIO: Salines, Holban, Giannotti, Menendez, Righi, Caroli, Amatulli, Casari, Pedroni M., Pedroni F.; all.: Granell.

ARBITRO: Fontana G. (MI).

NOTE: Pochettino (M) e Capalbo (M) per due minuti. Marcatori: 1° tempo Ehimi al 3’23’’, Menendez al 11’10’’; 2° tempo Ehimi al 7’49’’, Amatulli al 10°’45’’, Beato al 11’26’’, Pochettino al 24’38’’.

Al sesto assalto, e con un’avversaria di quelle toste, arriva l’agognata prima vittoria in campionato per l’Amatori Symbol, che fa suo un bel derby, ben giocato da due squadre speculari, ad iniziare dalla grande prova dei due portieri, Moncalieri in gialloblù, e Salines in rossoblù, decisivi in più di un frangente di un incontro piacevole, sia sul piano tecnico, che su quello spettacolare, che premia la voglia di vincere dei modenesi, ferocemente attaccati alla partita.

r.c.