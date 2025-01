Per le neroverdi un successo che vale la settima piazza

Sassuolo 3 Lazio 1

Sassuolo: Durand; Orsi, Caiazzo, Pleidrup; Brustia, Fisher (13’ s.t. Hagemann), Mella (44’ s.t. Gallazzi), Philtjens; Missipò; Sabatino (24’ s.t. Monterubbiano), Dhont (24’ s.t. Chmielinski). All. Rossi (Lonni, Di Nallo, Fusini, De Rita, Adami, Venturelli, Girotto, Clelland)

Lazio: Cetinja; Reyes, Connolly, D’Auria; Oliviero (29’ s.t. Pittaccio), Eriksen (19’ s.t. Yang), Simonetti (1’ s.t. Goldoni), Zanoli (29’ s.t. Kajan); Visentin (36’ s.t. Martinovic), Le Bihan; Piemonte. All. Grassadonia (Karresmaa, Belloumou, Martinovic, Benoit, Castiello)

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 19’ p.t. Philtjens, 35’ p.t. Dhont, 41’ p.t. Visentin, 37’ s.t. Monterubbiano

Note: espulsa (17’ p.t.) D’Auria per gioco scorretto, ammonite Mella, Missipò, Orsi, Le Bihan

Comincia con una vittoria che vale il settimo posto in classifica, il Sassuolo Femminile. Battono – e sorpassano – la Lazio, le ragazze di Gian Loris Rossi, che si giovano della superiorità numerica cui, dal 17’ del primo tempo, l’espulsione di D’Auria costringe le ospiti. Da lì in avanti in balia di un Sassuolo che trova il primo gol con Philtjens e raddoppia con Dhont, mettendo un’ipoteca importante su una gara che tuttavia riserva altro. La Lazio, infatti, non ci sta, e prima dell’intervallo accorcia con Visentin, ma da lì in avanti le neroverdi gestiscono il vantaggio e avrebbero anche l’occasione di piazzare l’allungo definitivo prima dell’ora di gioco con Missipo, che trova tuttavia la traversa a dirle di no, rimandando tuttavia l’acuto che mette in ghiaccio il match al minuto 82, quando Monterubbiano chiude i giochi.

LA GIORNATA. Sassuolo-Lazio 3-1; Juventus-Sampdoria 3-0; Como Femminile-Fiorentina 2-0; Milan-Napoli Femminile; Roma-Inter

LA CLASSIFICA. Juventus 38 p.ti; Inter*, Roma* 28; Fiorentina 26; Como Femminile 22; Milan* 16; Sassuolo 12; Lazio 10; Napoli Femminile* 6; Sampdoria 4 (*una gara in meno)