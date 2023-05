"Per noi terremotati è tempo di ricambiare"

In questi giorni, la Bassa sta commemorando l’undicesimo anniversario del sisma, ma il pensiero corre alla tragedia che sta vivendo la Romagna. Tanti di coloro che proprio come terremotati avevano ricevuto aiuto e sostegno nel 2012, si stanno mobilitando per tendere una mano agli amici romagnoli alluvionati. A San Prospero, l’associazione ‘Un cuore per la vita’, da anni si adopera per portare aiuti nei territori colpiti dalle calamità. Ora, i volontari si stanno mobilitando per raccogliere materiale e donazioni da consegnare personalmente in Romagna. "Abito a San Prospero ed è impossibile dimenticare i terremoti del 20 e 29 maggio del 2012 – spiega Donatella Miotto, presidente dell’associazione (nella foto) –. Fortunatamente la mia abitazione non subì danni con le scosse, ma ho potuto toccare con mano la solidarietà che la Bassa ricevette in quella occasione. Poi, nel 2014, ho rischiato di essere alluvionata. Sono due calamità diverse, ma la solidarietà è uguale. Ora è il momento di ricambiare questa grande generosità ricevuta in passato. Noi, ci siamo rialzati e lo farà anche la Romagna. E’ difficile, ma ci si rialza da qualsiasi calamità". L’associazione si era mobilitata per l’alluvione che nel 2014 colpì i comuni limitrofi di Bomporto e Bastiglia, per quella di Parma, Senigallia, Genova, per il terremoto in Centro Italia e tante altre situazioni di emergenza. Ora, sta raccogliendo aiuti per l’alluvione in Romagna, lanciando un appello sui social: ‘aiutateci ad aiutare’, al quale stanno rispondendo in tanti.

"Sono commossa – spiega Miotto - perché non credevo si muovesse tanta umanità. In tanti mi stanno contattando da tutta Italia, chiedendomi come possono contribuire. Al momento stiamo raccogliendo scope, spazzoloni, pale, prodotti per la pulizia e l’igiene personale, disinfettanti, prodotti alimentari non deperibili e mangime per cani e gatti. Oppure, una donazione: Iban IT31U0503467001000000014144 – causale Alluvione ER 2023. Domenica 28 maggio partiremo con i volontari dell’associazione per Lugo e le zone limitrofe per andare a spalare il fango e portare gli aiuti. Chi vuole saperne di più, mi può contattare al 3485152663".

Angiolina Gozzi