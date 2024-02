Per Penta e Coopernuoto due partite in tre giorni

Week end di importanti verifiche, e di doppi impegni, quello che attende le squadre modenesi di pallanuoto, con Penta Modena e Coopernuoto Carpi chiamate a giocare due gare in tre giorni, e l’Onda Blu Formigine ad affrontare la trasferta più lunga della stagione. Nel girone Emiliano-Marchigiano, doppia trasferta per Penta Modena, di scena a S.Severino Marche contro la locale Blue Gallery, e Coopernuoto Carpi, ospite della Persicetana di alla Piscina Stadio di Bologna: l’attenzione della waterpolo modenese però, e puntata su lunedì prossimo alla Piscina Dogali di Modena, per il recupero del derby modenese tra Penta e Coopernuoto, rinviato tre settimane fa, con la Coopernuoto Carpi che cerca di difendere uno stupefacente secondo posto, ed il Penta di ripetere la "doppietta" già riuscita qualche settimana fa. Trasferta estremamente delicata quella che l’Onda Blu Formigine affronta alla Piscina Pircher di Bolzano, ospite della R.N. Trento, dove sono in palio punti pesanti per la salvezza: in passato si è sempre giocato a Trento in condizioni logistiche difficoltose, mentre oggi i ragazzi di Pierantoni sperano di confermare quanto di buono mostrato con Preganziol, ma portando a casa qualcosa. Per il torneo di Promozione, domani alle 18.30 alla Campedelli di Carpi la Coopernuoto 2 riceve Riccione, che servirà per valutare il potenziale di entrambe.

m. c.