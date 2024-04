Percorso partecipato sul piano urbanistico

Con una serie di appuntamenti legati all’approfondimento delle ricadute che può avere la pianificazione urbanistica sulla salute delle persone e l’analisi di casi concreti con la condivisione coi cittadini di proposte, entra nel vivo il percorso partecipato dedicato al Piano Urbanistico Generale (PUG) di Bomporto. Bomporto, in particolare, è stato selezionato dalla Regione per la partecipazione al progetto "Urban Health", che si basa sul concetto di come la pianificazione possa giocare un ruolo decisivo nella creazione di ambienti favorevoli alla salute della popolazione, migliorando la vivibilità e il benessere urbano. Una scommessa che si cercherà di vincere contando sul coinvolgimento dei cittadini.