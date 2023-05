Perseguitata con regali e telefonate Ex marito condannato per stalking

Non si rassegnava all’idea di averla ‘persa’: non era in grado, insomma, di accettare la separazione dall’ex moglie e aveva deciso in ogni modo di riconquistarla. Da ex marito, però, si è trasformato in stalker e ieri mattina l’uomo, un 52enne di Mirandola, nel processo con rito abbreviato è stato condannato ad un anno e mezzo di carcere. I fatti risalgono all’agosto del 2021 quando – qualche mese dopo la separazione tra i due coniugi – la donna lo denuncia una prima volta avendo l’ex marito violato il divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto. Nonostante la denuncia – secondo le indagini – il 52enne continua a perseguitare la donna non solo chiamandola o presentandosi nei luoghi frequentati dalla vittima ma anche inviandole diversi regali, tra cui una bottiglia di champagne, nel tentativo di riconquistarla appunto. Scattano altre denunce nei confronti dell’imputato che finisce quindi ai domiciliari a seguito dell’aggravamento della misura. Per qualche tempo l’ex rispetta ‘le regole’ ma a novembre dello scorso anno l’imputato riprende ad inviare regali a casa della vittima, in realtà questa volta destinati alla figlioletta.

La vittima decide così di denunciarlo nuovamente e l’uomo finisce a processo. Ieri alla fine il 52enne – che si trova ancora sottoposto agli arresti domiciliari – è stato condannato a un anno e mezzo di carcere e ad una provvisionale di tremila euro.

v.r.