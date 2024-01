Pettinella, ora la candidatura diventa ufficiale

Sul fronte delle elezioni comunali della prossima primavera, che decreteranno chi sarà il sindaco di Savignano, l’altra sera è arrivata anche l’ufficialità per la candidatura di Liborio Pettinella, che sfiderà l’attuale primo cittadino Enrico Tagliavini in una corsa che, al momento, è a due (non è affatto escluso, al momento, un terzo candidato di area centrodestra, ma appunto, al momento ci sono Enrico Tagliavini, sindaco in carica appoggiato dal centrosinistra, e il civico Liborio Pettinella). "La "Lista dei Cittadini - Insieme per Savignano" – ha affermato Mauro Cavalli, presidente dei civici di Insieme per Savignano - in occasione dell’assemblea del 18 gennaio scorso, ha approvato all’unanimità la proposta dell’esecutivo di candidare a sindaco Liborio Pettinella, in continuità con un impegno civico a cui non ci siamo mai sottratti nei 10 anni di amministrazione di Germano Caroli e nemmeno nel quinquennio in corso. La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, l’attenzione al sociale e ai servizi alla persona – prosegue Cavalli - resteranno la nostra stella polare. A Liborio Pettinella affidiamo il compito di costruire una squadra e un programma con l’aiuto di tutti perché il bene comune e la democrazia siano il frutto della partecipazione di tutti i cittadini e non della delega a pochi". Dopo l’ufficializzazione della nomina Pettinella ha commentato: "Sono onorato e molto contento di poter continuare la politica della Lista volta al coinvolgimento di tutti i cittadini che abbiano voglia di contribuire a rendere il nostro paese ospitale per tutti dai bambini agli anziani, in modo che nessuno si senta escluso".

m.ped.