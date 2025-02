Photored ’spietato’: 600 multe in tre mesi

In soli tre mesi, dal 1° novembre al 31 gennaio, il photored installato al semaforo di Mulino, all’incrocio tra via Claudia e via Magazzeno, ha "staccato" più di 600 multe ad altrettanti automobilisti, per passaggio con il rosso. Diverse altre, probabilmente, ne sono in arrivo, a tal punto che il fenomeno non è affatto sfuggito ai gruppi social locali. Vari automobilisti multati, infatti, hanno cercato di confrontarsi l’un l’altro su cosa stia succedendo al riguardo. Sostanzialmente; semaforo "impazzito" o tutto regolare? La risposta breve è: tutto regolare, quindi queste multe vanno pagate. Ma ieri l’amministrazione comunale di Savignano, sempre via social, ha anche spiegato perché probabilmente sta succedendo tutto questo.

"In occasione di almeno un paio di assemblee di frazione, ma anche a mezzo mail – hanno rilevato dal Comune – diversi cittadini di Mulino hanno manifestato il loro disagio derivante dal fatto che, lungo la via Claudia, negli orari di punta, nei pressi del semaforo si formavano lunghe code. Alcuni cittadini hanno suggerito di valutare una possibile modifica alle tempistiche del semaforo, al fine di agevolare il flusso veicolare".

È stato osservato che dette code (in direzione Savignano-Bologna) "si formavano principalmente a causa della lentezza nello scorrimento delle autovetture che dovevano svoltare verso Magazzino che, a volte, facevano anche da "tappo" rispetto alle altre che avrebbero invece dovuto procedere verso Bologna. Per questo motivo, abbiamo ritenuto che una parziale soluzione potesse consistere nel concedere agli automobilisti che da Savignano vanno in direzione Bologna qualche secondo in più di verde, prima che scattasse il verde dalla parte opposta (per chi viene verso Savignano). Oltre alla modifica dei tempi del verde, non è stato modificato il tempo della luce arancione…Effettivamente, si tratta di automobilisti i quali, probabilmente perché da anni abituati a partire contemporaneamente con quelli provenienti dal senso opposto, si sono messi in marcia quando il semaforo era ancora rosso (convinti che fosse già verde)".

Il sindaco, Enrico Tagliavini, ha aggiunto che "il numero delle sanzioni è elevato, circa 600 in tre mesi, dal 1° novembre al 31 gennaio". Però evidenzia che le multe sono regolari, perché la partenza è avvenuta effettivamente col rosso. Ogni persona multata può comunque sempre verificare la propria posizione o scaricando le foto via web con il codice ricevuto assieme alla sanzione, oppure può visionare il filmato recandosi al comando di via Pertini a Vignola.

Marco Pederzoli