Piano del traffico per limitare la velocità

Riduzione della velocità, fluidificazione degli spostamenti, strade scolastiche e riqualificazione di comparti cruciali per la viabilità cittadina: sono questi alcuni punti caratterizzanti del nuovo Put, il Piano urbano del traffico approvato l’altra sera con i voti favorevoli della maggioranza in consiglio comunale. "Alcune delle misure previste – spiega l’assessore alla viabilità Niccolò Pesci - sono già in corso di adozione, altre dovranno essere realizzate nei prossimi mesi. L’obiettivo principale è quello di aumentare la sicurezza sulle strade cittadine. L’aggiornamento del Put conferma le innovazioni introdotte con il Piano del 2005". Dall’amministrazione comunale poi spiegano: "Occorre, quindi, moderare la velocità e in questa direzione si collocano sia le Zone 30 già in vigore, sia i test su Vignola Città 30 tenutisi tra ottobre e novembre, i cui risultati verranno presentati sabato 24 febbraio nel corso di uno specifico convegno. Anche le strade scolastiche sono in linea con gli obiettivi del nuovo Put... Vengono introdotti poi quattro progetti speciali in altrettante zone che, negli anni, si sono rivelate cruciali per la viabilità cittadina. Il primo comparto è quello tra la tangenziale e via per Sassuolo".

m.ped.