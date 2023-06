Piastrina militare trovata col cercametalli Dopo anni restituita ai parenti del soldato Usa

Lo storico montesino della seconda guerra mondiale Giovanni Sulla, con le sue ricerche ha messo a segno un altro bel risultato, una storia singolare sul periodo bellico 1944 – 1945, che ha creato interesse anche oltre Oceano.

Protagonista è il sergente Frank M. Marzillo, soldato della 10ª divisione da montagna statunitense, 85° reggimento, compagnia fucilieri, che 78 anni fa perse la sua piastrina di riconoscimento quando fu ferito sul Monte della Spe, nella zona di Castel d’Aiano, Appennino bolognese.

Ritrovata alcuni anni fa da un ‘cacciatore’ di reperti bellici ‘armato’ di cercametalli, è finita prima nel museo personale di Sulla e ora è nelle mani del figlio del militare americano, Frank Marzillo Junior che abita a New York. Dopo due anni di ricerche, Sulla è riuscito a rintracciare il discendente del sergente Marzillo, anche grazie alla collaborazione di Steve Coffey e David Little, che fanno parte dell’Associazione nazionale discendenti dei veterani della 10ª divisione da montagna, che combatterono sull’Appennino.

Incredulo, Mr. Frank Junior ha ringraziato e ha assicurato che il prossimo anno verrà in Italia e farà visita ai luoghi dove combatté suo padre e vorrà incontrare Sulla. "Non volevo che la piastrina andasse perduta – racconta lo storico di Montese – e ho fatto il possibile per riconsegnarla ai famigliari del soldato, che purtroppo è deceduto all’età di 38 anni. Posseggo altre piastrine e ho in corso ricerche per trovare i parenti per donargliele".

La 10ª divisione da montagna, dopo aver conquistato i Monti della Riva a Fanano tra il 18 e 19 febbraio, il 21 prese Monte Belvedere, il 3 marzo Iola di Montese e il 5 aprile Castel d’Aiano. Rimase quattro settimane sul Monte della Spe e il 14 riuscì a spezzare la forte resistenza tedesca. Fu in quei giorni che rimase ferito Frank M. Marzillo, pluridecorato, e anche Bob Dole, anch’esso dell’85°, esponente repubblicano, che diventerà senatore per lo stato del Kansas dal 1969 al 1996 e quell’anno sfidò il Democratico Bill Clinton alle elezioni presidenziali uscendo sconfitto.

Nei prossimi giorni arriveranno in Italia 122 discendenti di veterani della 10ª divisione da Montagna. L’8 giugno saranno a Trignano di Fanano e il 10 e l’11 a Iola e a Montese. Oltre a questi luoghi, teatri di guerra, i membri dell’Associazione della ‘10ª’ parteciperanno a manifestazioni nel bolognese: a Lizzano in Belvedere, Vidiciatico, Gaggio Montano e Ronchidoso e Castel d’Aiano. Si recheranno anche alla Guanella di Gaggio, al monumento che ricorda i caduti della Forza di Spedizione Brasiliana, divisione che combatté al loro fianco. Saranno accompagnati Val Rios, presidente dell’Associazione discendenti dei veterani della ‘10ª’.

Walter Bellisi