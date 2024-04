"Piove all’interno delle aule"

"Daranno, immagino, la colpa al maltempo, alle società che hanno svolto i lavori, ma negligente è solo l’attuale amministrazione comunale". Così Barbara Goldoni, candidato sindaco del centrodestra di Maranello, in merito alle segnalazioni ricevute a proposito di infiltrazioni all’interno di diverse scuole. "È inammissibile – dice Goldoni – che, anche alla luce dei tanti finanziamenti ricevuti, ci si ritrovi a dover registrare problematiche di questo tipo, con i ragazzi che si recano in ambienti non idonei allo studio, segnalate da anni e mai risolte". Medesime criticità, rileva Goldoni, stanno emergendo presso il parco dello sport "e non pare possibile che sui nuovi campi da tennis, inaugurati solo pochi giorni fa, piova all’interno a tal punto da generare delle pozzanghere". Chiede più attenzione all’attuale Amministrazione, Goldoni, non senza aggiungere come "il miglioramento delle manutenzioni delle scuole e degli impianti sportivi, saranno una priorità". Il punto sul tema, Goldoni lo farà lunedi prossimo alle 20 quando presso la Sala Scaramelli di via Dino Ferrari si terrà un incontro su ‘Scuola e Sport’ che vedrà intervenire, tra gli altri, il ministro allo Sport e ai Giovani Andrea Abodi. "Un’occasione – conclude Goldoni – per ascoltare le opinioni dei cittadini".