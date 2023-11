Pip Gazzate, il comitato Ambiente:: "Tutelati gli interessi del territorio"

Anche il comitato "Ambiente è salute" interviene in una nota sulla bocciatura che il consiglio comunale ha fatto, a maggioranza, del Pip Gazzate, schierandosi dalla parte di chi ha espresso il voto contrario. "Siamo stanchi delle prese di posizione prevalentemente polemiche e accusatorie nei confronti dei consiglieri comunali che non hanno approvato questa mastodontica realizzazione sui nostri territori. Riteniamo sia giunta l’ora di abbandonare le polemiche e di fare chiarezza, approfondendo ed esaminando una per una le criticità che questo progetto presentava. Prima di tutto: di cosa si è discusso? Si sarebbe trattato di un immenso polo adibito a movimentazione merci, realizzato su un’area di circa 140 mila mq posta a sud di via Zuccola…Stimati 1.400 passaggi mensili di camion…Anche solo alla luce di queste criticità, l’ipotesi di realizzare un gigantesco polo di movimentazione merci a Nonantola mai avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Il fatto che la maggioranza dei consiglieri l’abbia respinta, ci fa affermare che in modo coerente rispetto ai programmi elettorali presentati, il 12 dicembre 2022 e il 7 luglio 2023 c’è chi ha scelto di difendere e tutelare prima di tutto gli interessi della cittadinanza e del territorio". m.ped.