"Più infrastrutture, centro storico e sostegni al settore moda"

Dal futuro assetto di Aimag ai sostegni per il settore moda, dal Pug alle priorità di sviluppo per la città di Carpi fino alle necessità infrastrutturali del territorio al nuovo ospedale, ma senza dimenticare le necessità di promozione del centro storico e le imprescindibili garanzie di sicurezza per i cittadini e le imprese. Questi alcuni dei temi al centro dell’incontro tra la candidata sindaca del centro destra Annalisa Arletti e una rappresentanza del direttivo Lapam Confartigianato di Carpi, composta dal presidente Lapam di Carpi Riccardo Cavicchioli (nella foto), Roberto Guaitoli, presidente Lapam Moda, Claudio Boccaletti, presidente Lapam Edilizia e dal segretario Lapam della zona di Carpi Roberto Prearo. "Si è trattato di un confronto costruttivo e proficuo – afferma Cavicchioli – che, nel rispetto dei reciproci ruoli, ci ha permesso di mettere al corrente una parte del mondo politico cittadino sulle necessità delle imprese in un contesto economico non particolarmente favorevole. È tradizione di Lapam avere un confronto con i referenti politici e siamo soddisfatti che la Arletti abbia richiesto questo momento di incontro che ci ha consentito di dialogare sul futuro della nostra città". "Un incontro proficuo – prosegue Arletti – e importante perché ci ha permesso di avviare un confronto con una parte imprenditoriale importante della città e ragionare sulla tenuta del territorio. Temi quali il futuro di Aimag, la salvaguardia del centro storico e un maggiore impegno sul versante della sicurezza con l’indicazione di fare rispettare da tutti i soggetti le regole e le normative vigenti, si sono rivelati di comune interesse".