"Più sicurezza per evitare le vittime della strada"

Cavezzo in prima linea nel contrasto dei reati stradali e delle sua tragiche conseguenze. Nei giorni scorsi la giunta ha incontrato Franco Piacentini, rappresentante locale dell’associazione vittime della strada. L’incontro è avvenuto nell’ambito delle iniziative per la giornata dedicata alle vittime della strada, che si è celebrata in tutta Italia lo scorso 19 novembre. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione, per l’amministrazione, per confermare l’impegno al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica e di ogni violazione al codice della strada e alla realizzazione di una importante campagna di prevenzione dei reati stradali e delle infrazioni che possono determinare pericolo per sé e per gli altri. Presente nell’occasione anche il comandante della polizia locale di Cavezzo, Egidio Michelini, che proprio in occasione della giornata dedicata alle vittime della strada ha ricevuto un significativo riconoscimento dall’associazione per aver implementato progressivamente, con interventi migliorativi continui, la dotazione strumentale del comando con ausili moderni e tecnologicamente molto avanzati. Una dotazione volta a garantire la sicurezza su strada.

Alberto Greco