"Più telecamere a Guiglia per tutelarci da furti e balordi"

Entrano in casa di notte, cercano un po’ dappertutto e alla fine portano via solo 25 euro di denaro contante, lasciando comunque molto spaventata la famiglia che ha subito il furto. E’ successo l’altro giorno a Guiglia, in via Bertoni. A raccontare l’episodio è Loris Carlini, che spiega: "I ladri sono entrati nella casa dove vivono mia madre e mio fratello con tutta la sua famiglia, in tutto cinque persone. Ieri mattina, per come hanno detto di sentirsi i miei familiari, non escludo che siano stati narcotizzati. In ogni caso, i ladri sono entrati in casa e sono andati esclusivamente a caccia di soldi, portando via 25 euro e lasciando stare telefonini, televisore e computer. Purtroppo – sottolinea Carlini – adesso che via Bertoni è stata sistemata, questa strada è spesso percorsa anche da balordi. Sarebbe opportuno, secondo me, installare una telecamera di videosorveglianza almeno all’inizio di questa via, per tutelare le famiglie che vi risiedono. Anche l’illuminazione, del resto, arriva solo fino a un certo punto".

m. ped.