"Poca gente per le strade"

"Quando c’è freddo, è più facile che le persone stiano più tempo in casa e girino meno per le strade della nostra città, visto le temperature che si sono notevolmente abbassate negli ultimi giorni – spiega Gerry Lattuneddu, del Bar ’Il tramezzino’ in pieno centro storico –. Anche per questo motivo, mesi come novembre sono difficili per alcuni commercianti se non c’è tanto passaggio per le strade e persone che si fermano all’interno delle attività. Ovviamente però, con sguardo al futuro, ci aspettiamo molte più presenze durante il periodo natalizio, anche se dipenderà molto dal tempo. L’importante è lavorare, quando si lavora lo si fa bene e non ci sono problemi".