"Poco determinati e prendiamo troppi gol"

"Abbiamo preso tre gol su palla inattiva, e più in generale tre gol. E’ quello che pesa, ovvero i troppi gol subiti". Vero: Sassuolo vulnerabile. "Troppo: in alcuni momenti – dice a fine gara il tecnico neroverde Alessio Dionisi, molto vicino all’esonero - non ci entra in testa che anche un contrasto perso, a questi livelli, fa la differenza, che occorre mettere più determinazione in tutto quello che facciamo". Sassuolo vivo, e a lungo in gara, fino a suggerire l’impressione di poterla vincere nelle fasi finali che invece lo hanno condannato, facendolo scivolare dentro una partita che ha ribadito, nei neroverdi, limiti ben noti. Dionisi, che a chi gli chiede del suo futuro suggerisce di "chiedere alla società, non spettano a me le decisioni sul mio futuro", analizza un match ‘dispari’ senza fare sconti ai suoi. "L’attenuante è stata quella di passare in svantaggio in avvio, e lì ci siamo disuniti, e non nascondo come, da questo punto di vista, si tratti di alzare il livello. Nella ripresa siamo stati più precisi, abbiamo fatto il nostro, abbiamo giocato e costruito ma abbiamo preso quel terzo gol su una situazione relativamente semplice, e quando prendi così tanti gol diventa molto difficile. Già è difficile recuperare una volta o due, figuriamoci tre", argomenta l’allenatore del Sassuolo, aggiungendo come si tratti di metterci, quando il match cerca un padrone, "più personalità e più determinazione".

O, quantomeno, limitare gli errori, "perché giocare con l’obbligo di recuperare ti condiziona negativamente: il problema è il trascurare alcune situazioni che paghiamo carissime". E sulle quali c’è pochissimo tempo per lavorare. E forse non sarà più Dionisi il tecnico che se ne dovrà occupare..

s. f.