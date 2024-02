"Policlinico, realizzaremo nuove sale operatorie"

In occasione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria che si è tenuta ieri pomeriggio nelle sale della Provincia, il direttore generale dell’azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, Claudio Vagnini e il direttore generale dell’ospedale di Sassuolo, Stefano Reggiani hanno fatto il punto sulla gestione degli investimenti stanziati che ammontano rispettivamente a 104 milioni per l’Aou e 4 milioni per l’ospedale di Sassuolo. "La parte più onerosa dei finanziamenti – spiega Vagnini – riguarderà gli interventi strutturali: i quattro corpi di fabbrica del Policlinico dovranno essere adeguati con un intervento antisismico che ammonta a più di 70 milioni. Per quanto riguarda le altre strutture, grazie ai fondi del Pnrr si potrà procedere all’abbattimento dei Corpi A e L. Inoltre, verrà edificata una palazzina nella parte retrostante rispetto al monoblocco del Policlinico, dove saranno collocati il servizio Trasfusionale, Anatomia patologica e altri laboratori". Durante l’incontro con i giornalisti, Vagnini ha annunciato anche che, nel giro di pochi giorni, inizieranno gli interventi di bonifica dell’amianto dei Poliambulatori di via del Pozzo. "Tra gli interventi più importanti – prosegue Vagnini – abbiamo ultimato la torre con i nuovi ascensori che sarà inaugurata da fine marzo: un’infrastruttura importante, che faciliterà i passaggi all’interno del monoblocco del Policlinico".

Il direttore dell’Aou ha proseguito illustrando gli investimenti che interesseranno la chirurgia. "Prossimamente – chiarisce il direttore – comincerà la messa a regime del Pronto Soccorso di Baggiovara. Sempre all’ospedale, inoltre, verrà realizzata una piattaforma chirurgica con quattro sale nuove e un’area di degenza che ospiterà 40 posti letto: un investimento molto impegnativo, ma fondamentale". Tornando al Policlinico, nella struttura di via del Pozzo sorgeranno tre nuove sale operatorie al secondo piano: i lavori, già finanziati, saranno avviati non appena il progetto sarà completato. "Un finanziamento molto importante – continua Vagnini – riguarda le tecnologie e l’acquisto di nuove strumentazioni. Specialmente gli strumenti di diagnostica pesante presentano tempi di obsolescenza rapidi e devono essere sostituiti velocemente".

Venendo a Sassuolo, Stefano Reggiani ha spiegato in che modo verranno concretizzati gli investimenti che riguardano l’ospedale. "Dei quattro milioni a disposizione – le parole di Reggiani – 1.200.000 serviranno per riqualificare il Pronto Soccorso. Per quanto riguarda la struttura, sarà realizzata la nuova Centrale di Sterilizzazione che risponde agli aumentati volumi dell’attività chirurgica e alla necessità di abbattere le liste d’attesa". "In totale – conclude Reggiani – le somme strutturali ammontano a 2.400.000. I restanti finanziamenti verranno principalmente utilizzati per aggiornare il parco tecnologico".

Jacopo Gozzi