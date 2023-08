Polizia e Carabinieri, zone ’calde’ al setaccio

È iniziato sabato sera per terminare nelle prime ore della notte, in concomitanza con la movida, l’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio di polizia, municipale e militari dell’esercito. I pattugliamenti, anche appiedati, hanno interessato il centro storico, piazza della Pomposa, via Taglio, piazza Roma, piazza Mazzini e piazza Matteotti, via Albinelli, corso Canalgrande fini a viale delle Rimembranze e parco Novi Sad.

Nella stessa serata, la Squadra Mobile ha rintracciato ed arrestato, in viale Verdi un cittadino italiano di 55 anni che deve espiare la pena di 4 anni per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ieri mattina controlli anche dei Carabinieri in centro storico, Viale Gramsci, Parco XXII Aprile, Parco Novisad e nella zona della Stazione Autocorriere. Sono state identificate 96 persone e 64 sono stati i veicoli controllati. Nel corso del servizio, tra le persone controllate, una è risultata priva di permesso di soggiorno per la quale è stata avviata all’Ufficio Immigrazioni della Questura per le conseguenti procedure per l’emissione del provvedimento di espulsione.