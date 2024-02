"Polo, sperimentazione ok"

I buoni esiti della sperimentazione viaria in atto al polo scolastico erano già impliciti nella scelta di proseguire, con la sperimentazione stessa ben oltre il termine, fissato inizialmente a metà febbraio. Ma sono stati confermati dall’assemblea che, giovedì sera, ha fatto un primo punto della situazione, anche in vista di un ulteriore prolungamento della sperimentazione fino a fine anno scolastico: teatro della riunione l’aula magna del Volta, tra i relatori i presidenti dei consigli d’istituto di Volta e Formiggini, Andrea Baccarani e Giuseppe Bove, i tecnici di Comune e Provincia e i ragazzi dell’indirizzo logistica dell’IIS Volta che hanno elaborato il progetto. Che, lo ricordiamo, impedisce l’accesso ai veicoli non autorizzati in piazza Falcone e Borsellino, ‘fermandoli’ lungo via Nievo e impedendo loro l’accesso al piazzale pertinente gli edifici scolatici: a guardia dei passaggi i volontari delle associazioni che hanno sottoscritto la convezione con la Polizia Municipale, che sovrintende quotidianamente al tutto. Il risultato? Certificato anche da riprese aeree effettuate con un drone e mostrate alla platea, dove sedevano, tra gli altri, il sindaco Gian Francesco Menani e l’assessore all’istruzione Alessandra Borghi.