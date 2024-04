"Ponte della Veggia, code in vista dei lavori"

La premessa è d’obbligo, e dice che, tutto considerato, poteva andare peggio, e invece… Invece la mattinata che ha visto la circolazione lungo il ‘vecchio’ ponte della Veggia disciplinata da due semafori che permetteva solo il transito a senso unico alternato è passata, o quasi, in cavalleria, con disagi tutto sommato limitati. Giusto qualche minuto in più – dai 3 ai 6, a seconda delle fasce orarie e del senso di marcia – per attraversare il fiume lungo quel nastro di asfalto oggetto, ieri, di un intervento al sistema di monitoraggio che ha imposto la collocazione dei già citati semafori. La si aspettava, questa mattinata, nel distretto, anche e soprattutto in vista dei lavori con i quali, da questa estate, il ponte sarà oggetto di quell’imponente restyling del quale si parla da una decina d’anni ed è finalmente arrivato al dunque, complice l’ottenimento, da parte dei Comuni di Sassuolo e Casalgrande che sono comproprietari della struttura, dei circa 7 milioni necessari a finanziarli. Quella di ieri, in questo senso, è stata una sorta di prova generale perché, anche se i lavori con comporteranno chiusure o limitazioni di particolare durata al transito sul ponte stesso, è evidente che il senso unico alternato sarà ipotesi con la quale fare i conti a lungo. Tanto è valso, ieri, ‘prenderci’ appunto le misure perché con i lavori di ‘consolidamento e messa in sicurezza’ i conti andranno fatti dal prossimo giugno. Fino a quando? Tra una cosa e l’altra il bando prevede 450 giorni dall’accantieramento a dire che quando si lavorerà su piloni e fondazioni, ovvero al di sotto della sede stradale, nessun problema per gli automobilisti, ma i lavori alla superficie del ponte stesso qualche interruzione, anche parziale, la causeranno, escludendo tuttavia la chiusura totale al traffico a costo di prevedere anche diversi lavori da effettuare, ove possibile, in orari serali e/o notturni. Il progetto prevede interventi di consolidamento dell’impalcato, il ripristino dei parapetti e del marciapiede, il miglioramento delle condotte di scarico acqua e dell’impianto di illuminazione: un intervento strutturale, e non privo di complessità: anche per questo i lavori partono a giugno e verranno calibrati, assicurano gli uffici preposti che hanno lavorato al progetto, in modo da impattare al minimo sul traffico tra le due sponde del Secchia. Ed anche per questo si approfitterà di mesi – giugno/settembre prossimi, ma anche quelli dell’anno successivo – nel corso dei quali le scuole chiuse e la fermata ‘estiva’ degli stabilimenti ceramici dovrebbero ridurre il traffico.

Stefano Fogliani