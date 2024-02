Popolazione studentesca in calo: "Al 2033 saranno 4mila in meno"

Ad inizio 2023, in provincia di Modena, la popolazione scolastica compresa nella fascia da zero a 18 anni è complessivamente di 97.904 studenti, secondo i dati raccolti dall’ufficio statistica della Provincia di Modena e pubblicati sul primo numero delle ’Note statistiche’ di febbraio 2024.

In particolare si evidenzia che la popolazione residente in età zero-due anni ammonta a 15.357 unità (corrispondenti al 2,2 per cento della popolazione complessiva).

I residenti che formano la potenziale utenza della scuola dell’infanzia invece sono pari a 16.506 unità. I residenti frequentanti la scuola primaria (6-10 anni) ammontano a 31.398 unità, mentre sono pari a 20.912 residenti i frequentanti delle scuole secondarie di primo grado. Alla medesima data, i potenziali utenti modenesi delle scuole secondarie di secondo grado sono quantificati in 34.643 unità.

Dalle previsioni dell’Ufficio statistica della Provincia di Modena, sull’elaborazione di dati di fonte anagrafica comunale e Istat, emerge che nello scenario previsivo riferito all’arco temporale 2024-2033 si evidenzia la crescita della classe di 0-2 anni passando dai 15.357 ai 16.156, quella di 3-5 anni calerebbe fino 2025, per poi riprendere a crescere debolmente sino alla fine nel periodo, passando dalle 16.506 alle 16.389 persone.

La fascia 6-10 anni avrebbe un andamento decrescente 2030 per tornare a crescere debolmente 2033, passando dai 31.398 ai 27.491, quella di 11-13 anni avrebbe un andamento in calo per tutto il periodo considerato, passando dalle 20.912 alle 15.926 persone e, infine, quella di 14-18 anni crescerebbe fino al 2026, per decrescente sino alla fine del periodo preso in considerazione, passando dai 34.643 ai 30.848.

I dati di dettaglio sono disponibili sul sito della provincia di Modena all’indirizzo https://www.provincia.modena.it/pubblicazione/note-statistiche-n-1-febbraio-2024-scuola-offerta-formativa-e-istruzione-in-provincia-di-modena/