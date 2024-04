Porto d’armi abusivo. Nei guai un 23enne

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino pakistano di 23 anni per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato fermato per un controllo lunedì, intorno alle ore 22.30, in piazzale Re Astolfo da una pattuglia del Commissariato di P.S. di Carpi. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico con lama di 7 cm e di un cacciavite di 17,5 cm. Nella sua disponibilità anche tre involucri i cellophane contenenti 3,76 grammi di hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla locale Prefettura.