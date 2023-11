Posti all’Errenord e allo studentato

Anche il Comune fa la sua parte per trovare alloggi agli studenti universitari fuori sede. La società di trasformazione urbana CambiaMo mette a disposizione di Unimore una trentina di posti allo Studentato Paolo Giorgi e dal 2022 altri 13, divisi in 4 appartamenti, a Errenord. Poi ci sono le strutture gestite dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi – ErGo pubblicizzate nei rispettivi siti di Comune e Università (residenze Allegretti, Campus, Benvenuto Donati e San Filippo Neri).