Premiati gli allievi del corso Lealtà "Esempio di impegno e dedizione"

"Il valore dell’Accademia militare di Modena è un esempio di impegno e dedizione verso il prossimo e la comunità locale e gli allievi del 203esimo Corso che oggi completano i due anni di studi e si avviano verso l’ultimo anno accademico, rappresentano l’orgoglio e la passione che le nuove generazioni incarnano per il futuro del nostro Paese".

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha commentato la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 20222023 del 203esimo corso Lealtà che si è svolto ieri nel cortile d’onore dell’Accademia militare di Modena e che ha visto anche la consegna di premi al merito per gli studenti che si sono distinti nel percorso di studi.

Braglia ha sottolineato "l’importanza dell’Accademia per l’intera comunità modenese, che si è rafforzata sempre di più nel corso degli anni fino, divenendo un vero e proprio tratto distintivo per Modena. La presenza dei cadetti e delle autorità militari, rappresenta un vanto per i nostri cittadini e la stretta collaborazione con le istituzioni locali testimonia quanto, la sinergia verso obiettivi comuni sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio". Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il comandante dell’Accademia militare generale di Divisione Davide Scalabrin e il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

L’altra sera si è tenuto con grande successo anche il ballo delle debuttanti.

r.m.