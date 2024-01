Preso a sprangate. Indagano i carabinieri

Indagano i carabinieri sull’inquietante episodio accaduto sabato, in tarda serata, a Magreta. Un sedicenne, così come riportato dalla madre, si stava dirigendo verso casa di un amico quando, all’improvviso, è stato colpito alle gambe con una mazza di ferro da un residente. L’uomo ha inoltre ingiustamente accusato il sedicenne di aver "suonato il suo campanello di casa" e lo ha minacciato ripetutamente, nonostante il giovane, in realtà, passasse di lì per caso. Gli amici della vittima sono poi arrivati in soccorso, mentre l’aggressore si è prima scusato e poi allontanato.