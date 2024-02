Primarie centrosinistra, conto alla rovescia

Hanno scelto lo stesso giorno per rendere ufficialmente pubbliche alla città le rispettive proposte programmatiche, Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, i due candidati a sindaco alle primarie della coalizione di centrosinistra, che si svolgeranno domenica.

Fin dall’inizio della campagna elettorale, Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City, e Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna, si sono contraddistinti e differenziati, non solo per i contenuti del loro programma, ma anche per uno stile molto diverso pure nella comunicazione e nella scelta delle parole.

Come emerge anche dalle proposte illustrate ieri mattina: il ‘documento programmatico’ di 22 pagine di Taurasi, e la ‘bozza di programma’ di 26 pagine di Righi. Si tratta, infatti, propriamente di idee, spunti e orientamenti, in quanto il vero e proprio programma elettorale in vista delle elezioni di giugno sarà stabilito dal vincitore delle primarie insieme a tutta la coalizione del centrosinistra, costituita ad oggi da Pd, Carpi Comune, Verdi, Carpi 2.0, Laboratorio Carpi, Articolo 1/Sinistra Italiana, Italia Viva, +Europa.

Dopo i due confronti ufficiali pubblici al cinema Space City, che hanno registrato in entrambi i casi il pieno della sala e persone in piedi (almeno 300 persone), oltre a molti collegamenti on line, adesso inizia davvero il conto alla rovescia per i due candidati espressione della coalizione del cento sinistra: mancano tre giorni al voto. Domenica i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20: possono votare le persone che alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; siano cittadine e i cittadini italiani, cittadine e cittadini dell’Unione Europea, nonché cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno; siano residenti nel territorio comunale; dichiarino di riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione di centrosinistra.

Chi non è iscritto alle liste elettorali (perché minorenne o sedicenni e/o privo di cittadinanza con permesso di soggiorno) potrà votare nella sede elettorale Carpi 1 previa pre-registrazione presso la sede del Comitato Organizzatore e di Garanzia (via Don Davide Albertario n. 42 ) o nella sezione qui sotto, entro sabato alle 12. A ogni votante verrà chiesto di versare una quota di almeno 2 euro a titolo di contributo alle spese organizzative. Le consultazioni di domenica si presentano più incerte che mai. Entrambi i candidati hanno fatto una campagna attenta ai temi più caldi del momento, cercando di dare una loro visione e tentando di proporre soluzioni anche innovative.

Maria Silvia Cabri