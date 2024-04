Primavera, nerazzurri superiori

Sassuolo

0

Inter

3

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano (40’ s.t. Parlato), Corradini, Loeffen, Falasca, Abubakar (16’ s.t. Ravaioli), Lopes; Vedovati (16’ s.t. Baldari), Knezovic (40’ s.t. Cardascio), Caragea (36’ p.t. Minta) Russo. All. Bigica (Scacchetti, Di Bitonto, Rovatti, Beconcini, Neophytou, Frangella)

Inter: Calligaris, Stankovic (43’ s.t. Bovo), Owusu (43’ s.t. Diallo), Kamate, Quieto (28’ s.t. De Piero), Motta, Berenbruch, Stante, Spinaccé (9’ s.t. Zarate), Aidoo (23’ s.t. Miconi), Alexiou. All. Chivu )

Reti: 38’ p.t. e 12’ s.t. Quieto, 41’ s.t. Miconi

Note: ammoniti Spinaccè, Knezovic, Aidoo, rec. 1’ e 5’.

Troppa Inter per il Sassuolo. La capolista batte a domicilio i neroverdi, lasciandoli ostaggio dei risultati di oggi che potrebbero spingerli fuori dalla sestina playoff. E’ una doppietta di Quieto (mica tanto, a ben vedere) a condannare i neroverdi, in gara solo a tratti (e pericolosi in avvio con Knezovic, Caragea e Minta, nel finale con Russo e Baldari) ma più spesso in difficoltà al cospetto della corazzata in nerazzurro, che triplica nel finale con Miconi certificando il gap già scritto in classifica che la prestazione dei neroverdi, volenterosi ma imprecisi, non elude.