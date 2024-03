"Primavera, puntiamo al salto di categoria"

Prima e aritmeticamente in finale playoff per la promozione in Primavera 2, miglior attacco e miglior difesa del girone. I numeri dei ragazzi di Paolo Mandelli hanno espresso i valori di una squadra costruita per raggiungere l’obiettivo, l’unico realmente chiesto dalla dirigenza al settore giovanile dove, sappiamo, i risultati devono riguardare più la crescita e la valorizzazione dei giovani. Ma è troppo importante per il Modena che la Primavera tenti il salto di categoria, per costruire qualcosa di sempre più stimolante in futuro. Il primo step, in questo senso, è stato raggiunto. Con tre giornate d’anticipo i canarini sono in finale: "Al termine del campionato inizierà un mini playoff del girone, al quale parteciperanno le squadre dalla seconda alla quinta e la vincente affronterà il Modena in finale - ha spiegato Andrea Catellani, responsabile del settore giovanile canarino a "Futuro Gialloblù", su Trc - l’ultimo atto sarà con andata e ritorno, avremo il piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa e mi aspetto ci sia tanta presenza perché i ragazzi meriterebbero di chiudere così. Il Braglia? Il sogno è quello. Sarebbe un epilogo molto bello".

In caso di sconfitta, ci sarebbe una ulteriore chance andando ad affontare la perdente della finale del girone B: "I ragazzi si sono meritati queste possibilità, siamo qui e ora giochiamocela - ha continuato Catellani - a livello giovanile non mi fa mai impazzire l’idea di dare obiettivi in termini di risultati, per il percorso che vuole avere la nostra società era quasi un obbligo provare il salto. Sono stati fatti investimenti importanti, mi piacerebbe completare l’opera. La proprietà crede molto che dal settore giovanile possano emergere ragazzi che potranno essere inseriti in prima squadra e penso subito ad Abiuso. Abbiamo anche la prospettiva sul nuovo centro sportivo, la Primavera un giorno potrà essere protagonista all’interno della struttura che sorgerà e siamo fortemente motivati ad alzare l’asticella di giorno in giorno".

Ora, un pizzico di attesa sino ai primi di maggio, la finale si giocherà in quei giorni: "Arrivare primi è sempre bello e farlo in questo modo è stato soddisfacente per tutti i ragazzi - ha detto, invece, il tecnico Paolo Mandelli - abbiamo tre partite ancora da fare e ci teniamo a chiudere bene e a difendere i nostri primati. L’attesa è un po’ strana, stiamo ragionando come staff su come arrivare al meglio possibile all’appuntamento. Spero e credo che in finale ci sarà molta gente sugli spalti, è un’occasione per i ragazzi".

Finanza. Intanto la famiglia Rivetti, vendendo 3,2 milioni di azioni Moncler a 67 euro l’uno, attraverso il suo veicolo Grinta, ha incassato circa 200milioni.

Alessandro Troncone