"Primo tempo sotto tono. Ci vuole più serenità"

La passeggiata nervosa davanti gli spogliatoi nel dopo gara di mister Cristian Serpini è la fotografia della domenica del Carpi. "Abbiamo fatto sottotono i primi 45’ – le sue parole - eravamo troppo contratti, queste gare vanno giocate con più serenità. Nella ripresa abbiamo giocato una buona partita, ma non è bastato. Il gol subito? Fa parte del gioco, i portieri a volte salvano la gara, a volte fanno degli errori ma c’era tempo per rimediare, se vogliamo diventare grandi dobbiamo fare uno step anche su questo. Non credo che la tensione dipenda dalle vicende extra campo, ne stanno succedendo tante ogni giorno ma ci siamo solo concentrati sul campo e se non è stato così è un demerito nostro". Ora arriva un Certaldo non ancora spacciato. "Sarà una gara difficile come lo è stata questa – prosegue - l’Imolese aveva poco da dire ma ha onorato il campionato. Ma molto dipenderà da noi. Gli errori arbitrali? Non abbiamo mai parlato di questo ed è meglio soprassedere e cercare di migliorare la nostra prova, se pensiamo che l’arbitro è un alibi allora magari crediamo di aver fatto il massimo in campo, ma non è stato così". In casa imolese per mister Gianni D’Amore "abbiamo giocato peggio delle ultime 3 sconfitte ma il calcio è così, il Carpi è la squadra più forte e col Certaldo vincerà meritatamente il campionato".

Davide Setti