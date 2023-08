Principesse, diavoli e streghe L’antico fascino dei burattini

Passano gli anni, la tecnologia avanza, smartphone e social sono divenuti pane quotidiano, eppure alcuni appuntamenti classici mantengono un fascino e una poesia quasi senza tempo. Come i tradizionali spettacoli dei burattini, colorati, divertenti e ‘magnetici’, capaci di incantare ancora i bambini (e non solo). In estate varie compagnie montano le loro baracche all’aperto, in parchi e piazze, per offrirci il loro tesoro di simpatia e fantasia. Vediamo un paio di date.

Domani sera alle 21, nel giardino del Maf di viale della Rinascita a Finale (con ingresso gratuito), la rassegna di teatro ragazzi "An ghin gò" (organizzata dal Comune con il contributo della Regione e della Fondazione Cassa di Mirandola) si concluderà proprio con uno spettacolo di teatro di figura e d’attore, con marionette, pupazzi e burattini, "Legno, diavoli e vecchiette... Storie di marionette", proposto da Giorgio Gabrielli, disegnatore, scultore e artista di San Benedetto Po (Mantova). Un racconto di vita che diventa spettacolo.

Dopo anni passati viaggiando con una piccola baracca montata sulle spalle e due burattini, un saltimbanco si ferma a ricordare e a ripercorrere la sua storia, e alcuni dei soggetti più bizzarri costruiti in giro per il mondo diventano i suoi nuovi personaggi con i quali ha montato uno spettacolo.

Narra del suo percorso dall’inizio ad oggi, da quando, proprio come Geppetto, ha pensato di costruirsi una marionetta che gli permettesse di andarsene in giro per il mondo guadagnando un pezzo di pane e un bicchiere di vino.

E passiamo a Nonantola, dove martedì 8 alle 21.15 in piazza Liberazione torneranno "I burattini di Mattia" con "L’acqua miracolosa" (per la rassegna curata da Ater). Mattia Zecchi è un giovane burattinaio della pianura bolognese: la sua passione per il teatro di figura è sbocciata fin da ragazzino, e ben presto ha fondato la sua compagnia, con cui tramanda anche la tradizione dei simpatici personaggi emiliani e delle maschere. In questo spettacolo, troviamo Fagiolino, l’amico Sganapino e Brighella in un bosco fitto.

La Strega Guercia si vanta di aver fatto un maleficio alla figlia del re di Siberia: resterà muta fino a quando qualcuno le farà bere l’acqua miracolosa che sgorga da una cascatella. E così, i tre amici dovranno coraggiosamente affrontare l’impresa e raggiungere la principessa, curata dal Dottor Balanzone. Riusciranno a farle ritrovare la voce? O era meglio se... fosse rimasta zitta?

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Vox Club.

Info: [email protected]

s. m.