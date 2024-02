Pro Patria San Felice in corsa per il triplete nel futsal regionale, vittoria nel derby e passaggio alle semifinali.

La Pro Patria San Felice si conferma unica squadra del futsal regionale ancora in corsa per il triplete. Primi nel campionato di C2 (+5 sullo Shqiponja a 4 gare dalla fine), i giallorossi di coach Greco sono nei quarti della Coppa di C2 (assieme all’altra modenese Emilia Futsal) dove giocheranno il 20 aprile la sfida casalinga in gara secca al Bertinoro, mentre martedì sera hanno staccato anche il pass per la semifinale di Coppa Velez, il torneo misto fra categorie che vedeva al via le squadre di D, C2 e C1. Nei quarti i sanfeliciani hanno battuto nettamente 8-1 il Sassuolo, aggiungendosi fra le qualificate a Forlì (5-2 al Lepida), Guastalla (4-0 al Ponte Rodoni) e alla vincente di Gatteo-Rimini (in campo ieri sera) per le semifinali (abbinamenti a sorteggio) del 4 maggio.

Nel derby coi neroverdi dell’ex coach Aguzzoli la Pro Patria è scappata subito sul 2-0 grazie ai gol di Castejon e Salerno, in entrambi i casi serviti dal rientrante Garofalo, con la rete dello spagnolo tra le più belle della stagione grazie a una combinazione tutta di prima. Il Sassuolo, terzo in C1 e privo di due colonne come Antonietti e Quaye, ha sbagliato il libero dell’1-2 prima del riposo, ma poi a inizio ripresa ha accorciato con Pureza. A dare la svolta è invece arrivata la magia del portiere sanfeliciano Marcello Latino, che con una conclusione dalla sua metacampo, favorita dal velo di Guerra, ha segnato con un’autentica sassata il 3-1 beffando il portiere sassolese.

Per lui una prodezza già riuscita nel 2021-22 quando vestiva la maglia del Modena Cavezzo. Un gol che è stata la svolta perché poi la Pro Patria ha dilagato con le reti di Castejon, Di Carlo, ancora Castejon (tripletta per lui) dopo un’azione personale memorabile, quindi Asmaoui e Gaglio a chiudere i conti di un derby che ha visto accendersi un po’ gli animi sugli spalti, per fortuna senza che nessuno andasse oltre i limiti.

Davide Setti