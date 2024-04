Processione della Beata Vergine

E’ stata confermata per questo sabato a Pievepelago una importante iniziativa organizzata dalla Confederazione delle Confraternite dell’Emilia Romagna, patrocinata dai tre comuni di Pievepelago-Fiumalbo Riolunato e dalla Diocesi di Modena. Giungeranno da tutta la regione oltre 300 aderenti al Cammino delle Confraternite Emilia Romagna che, dopo la messa delle ore 15, porteranno in processione per le vie di Pievepelago l’icona della Beata Vergine venerata nel vicino santuario di Monticello. Interverrà il confratello Giovanni Calisi, Consigliere della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.