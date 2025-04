"Processione emozionante"

"Questi giorni sono stati al contempo faticosissimi e bellissimi, sembra un ossimoro ma è proprio così – afferma Gianluca Della Corte, educatore modenese –. Ho fatto nuove amicizie e degli incontri molto arricchenti, riscoprendo una città magnifica come Roma. Il momento più commovente è stato la processione della bara del Santo Padre tra le vie della capitale dopo il funerale, situazione che mi ha estremamente emozionato. Ma sono riuscito comunque a vivere bene il Giubileo. Torno a casa senza voce (per via delle urla di gioia assieme ai miei ragazzi) e soddisfatto perché ho sentito la vicinanza dei vari gruppi di Modena e del mondo".